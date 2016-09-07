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Шерпа РФ: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была очень теплой

Политика
7 сентября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Светлана Лукаш отметила, что, судя по количеству желающих сделать селфи с главой государства РФ, "популярность президента Путина по сравнению с предыдущим саммитом G20 в Австралии не снизилась"
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Ханчжоу прошла в очень теплом и откровенном режиме. Своими наблюдениями поделилась сегодня на брифинге по итогам саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

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"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла в радужном, очень теплом и откровенном режиме, - отметила Лукаш. - Сначала наши лидеры обсуждали вопросы в более расширенном формате, с широким участием бизнеса, потом долго общались вдвоем".

"Они обсудили много вопросов двустороннего сотрудничества. У нас обширная повестка дня, все сферы деятельности были обсуждены, - сказала шерпа. - Безусловно, и вопросы повестки саммита "Группы двадцати" звучали на этой встрече".

Лукаш сообщила также, что от президента РФ она "лично слышала, что он очень доволен и очень высоко оценивает свое взаимодействие в Ханчжоу с председателем КНР Си Цзиньпином".

Шерпа также обратила внимание, что, судя по количеству желающих сделать селфи с главой российского государства, "популярность президента Путина по сравнению с предыдущим саммитом G20 в Австралии не снизилась". "Много участников саммита и волонтеров использовали моменты, когда президент Путин перемещался из одного помещения в другое, чтобы поздороваться, пожать руку (президенту РФ) и сфотографироваться".

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