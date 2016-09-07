Источник опроверг информацию о ликвидации Главной военной прокуратуры РФ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главная военная прокуратура (ГВП) РФ останется выполнять свои прежние функции, речи о ее ликвидации не идет. Об этом ТАСС сообщил хорошо информированный источник в связи с появившимися публикациями в СМИ о возможной ликвидации ГВП и лишения военных прокуроров статуса военнослужащих.

"Речь идет о том, чтобы с начала 2017 года перевести финансово-хозяйственное обеспечение подразделений военной прокуратуры из Минобороны в органы прокуратуры. При этом сотрудники военной прокуратуры сохранят воинские звания и погоны", - сказал источник.

"Возможны также некоторые структурные изменения в военной прокуратуре, но этот вопрос пока решается", - пояснил источник.

Он заметил, что структурно органы военной прокуратуры являются частью системы прокуратуры России, поэтому говорить о какой-либо серьезной зависимости от министерства обороны нельзя.

Вопрос о том, чтобы лишить органы военной прокуратуры, как и военных следователей, воинских званий, ранее поднимался не раз. Но в итоге с учетом специфики работы органов военной юстиции, которые действуют при воинских частях и гарнизонах и располагаются в местах их дислоцирования, в том числе за рубежом, воинские звания у военных прокуроров и военных следователей остаются.