Песков: "Левада-Центр" может обжаловать включение его в число иностранных агентов

Федор Емельяненко ведет переговоры о продолжении карьерыСпорт 7 сентября, 13:48
ФПБР санкционировала бой дисквалифицированного за допинг боксера Евгения ГрадовичаСпорт 7 сентября, 13:46
Канделаки: российским телезрителям неинтересно наблюдать за Паралимпиадой без атлетов РФСпорт 7 сентября, 13:42
"Единый агент" пока не решил проблему очередей за ОСАГОВ стране 7 сентября, 13:37
Нарышкин призвал ПАСЕ отреагировать на поджог студии телеканала "Интер"Политика 7 сентября, 13:35
СМИ: Клинтон предпочла ужин с Путиным компании ТрампаМеждународная панорама 7 сентября, 13:35
Минобороны подписало контракт на шесть "Варшавянок" для Тихоокеанского флотаАрмия и ОПК 7 сентября, 13:34
Конкурс на выборах в Госдуму составляет 14,5 человек на местоПолитика 7 сентября, 13:33
ФИФА еще не решила, как проводить церемонию награждения победителя ЧМ-2018Спорт 7 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Аналитический Центр Юрия Левады" может опротестовать решение о включении его в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается этого решения, то не считаю возможными комментировать его, ибо Минюст руководствуется определенными соображениями и фактами", - сказал пресс- секретарь. "У "Левады" есть возможность обжалования в установленном порядке, есть необходимый инструментарий для остаивания той или иной точки зрения", - добавил Песков.
"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году, исследовательский коллектив центра первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны, начиная с 1988 года (еще при ВЦИОМ). С 1991 года организация регулярно проводит серии исследований накануне выборов в Госдуму и президента России. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.
Как отметили в Минюсте, "Левада-Центр" стал 141-й организацией в списке НКО - иностранных агентов.