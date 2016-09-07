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Песков: "Левада-Центр" может обжаловать включение его в число иностранных агентов

Политика
7 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Аналитический Центр Юрия Левады" может опротестовать решение о включении его в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этого решения, то не считаю возможными комментировать его, ибо Минюст руководствуется определенными соображениями и фактами", - сказал пресс- секретарь. "У "Левады" есть возможность обжалования в установленном порядке, есть необходимый инструментарий для остаивания той или иной точки зрения", - добавил Песков.

История организации

"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году, исследовательский коллектив центра первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны, начиная с 1988 года (еще при ВЦИОМ). С 1991 года организация регулярно проводит серии исследований накануне выборов в Госдуму и президента России. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

Как отметили  в Минюсте, "Левада-Центр" стал 141-й организацией в списке НКО - иностранных агентов.

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