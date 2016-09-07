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Путин не планирует встреч с Порошенко

Политика
7 сентября, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему ничего неизвестно двухсторонних контактах
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В планах президента РФ Владимира Путина пока не намечено встреч с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"По двусторонним контактам, мне неизвестно, чтобы они планировались", - сказал он.

Говоря о возможности встречи в нормандском формате, с участием лидеров ФРГ и Франции, он напомнил слова Путина о том, что для этого "нужно проделать министерствам большую работу". "Собираться имеет смысл только после того, как эта работа проделана, и понятно, на какой результат встреча поможет выйти", - сказал Песков. "Пока это расстояние мы не прошли", - добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что "в интересах реализации минских договоренностей, президент РФ будет готов и на такой контакт". "Но должны созреть условия и должна быть проделана домашняя работа", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Песков не смог припомнить, когда в последний раз Путин и Порошенко общались по телефону. "Это было до диверсии в Крыму (в начале августа)", - сказал лишь он. По словам пресс-секретаря, в настоящее время контакты РФ и Украины сведены к минимуму. По его словам, общение ведется по линии посольств. "Оно минимально", - добавил он.

Песков также не смог уточнить, есть ли прогресс по вопросу о назначении посла РФ на Украине. "Мне неизвестно о каких-либо подвижках в ту или иную сторону в этом вопросе", - сказал он.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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