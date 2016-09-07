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Песков: встреча Аббаса и Нетаньяху в России на повестке дня пока не стоит

Политика
7 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как сообщил пресс-секретарь президента, спецпредставитель Михаил Богданов по Ближнему Востоку и странам Африки продолжает контакт с соответствующими сторонами
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Встреча лидеров Израиля и Палестины Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в России в настоящее время не значится в графике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока такая встреча на повестке дня не стоит", - сказал он журналистам.

При этом Песков напомнил, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов "недавно был в регионе, он продолжает работу, продолжает контакт с соответствующими сторонами".

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