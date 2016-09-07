Кремль ждет от участников "тракторного марша" изложения претензий

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль ждет от группы кубанских фермеров, которые намеревались передать жалобу президенту РФ Владимиру Путину на рейдерские захваты предприятий АПК, сформулированного обращения.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно дождаться какой-то постановки вопроса", - сказал он. "Должно быть обращение в администрацию президента с тем, чтобы мы могли его рассмотреть", - пояснил Песков.

"Опираться целиком и полностью в этом вопросе на сообщения СМИ мы не можем", - добавил он.

При этом Песков напомнил, что Путин "регулярно встречается с представителями АПК, активно и последовательно ведет диалог с организациями, которые объединяют фермеров".

"Тракторный марш"

21 августа группа фермеров на 15 тракторах и грузовиках выехала в Москву из Краснодарского края. Они хотели пожаловаться президенту на то, что у них незаконно отнимают землю, а суды находятся на стороне крупных агрохолдингов, вынося решение в их пользу "по должным документам".

По заявлениям организаторов акции, в ней участвовали порядка 300 человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее я в ходе встречи с фермерами, участвующими в акции, заявил, что готов решать проблемы, связанные с необоснованными решениями судов и действиями правоохранительных органов.

Прокуратура Краснодарского края организовала дополнительные проверки по вопросам перераспределения земли после протестов фермеров. Кроме того, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что "есть справедливое возмущение этих фермеров". Он отметил, что состоялись встречи прокурора Ростовской области и коллег из Краснодарского края. "В рамках встречи пришли к консенсусу, проводятся индивидуальные беседы и работы, принимаются от них жалобы, которые в дальнейшем будут рассматриваться", - рассказал Куренной.

"Если у них (протестующих) есть потребность (а она есть, судя по тому, что это выходит на федеральный уровень), мы ждем обращений и к нам - в Генеральную прокуратуру", - сказал представитель надзорного ведомства.