Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций

Политика
7 сентября, 13:22 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь главы государства отметил, что расширение санкций диссонирует с темами возможного взаимодействия, которые президенты России и США обсуждали в Китае
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Очередное расширение санкций США против РФ диссонирует с темами возможного взаимодействия, которые президенты России и США - Владимир Путин и Барак Обама - обсуждали в Китае на полях саммита G20. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившийся накануне расширенный список российских компаний, попадающих под санкции США.

Смотрите также
Все санкции Запада против России

"Это серьезно диссонирует с темами, касающимися возможного взаимодействия в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов (в китайском городе Ханчжоу)", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия по-прежнему намерена в санкционных делах придерживаться принципа взаимности. "Новый перечень будет проанализирован. Это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений. Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций", - добавил пресс-секретарь главы государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама