Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Очередное расширение санкций США против РФ диссонирует с темами возможного взаимодействия, которые президенты России и США - Владимир Путин и Барак Обама - обсуждали в Китае на полях саммита G20. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившийся накануне расширенный список российских компаний, попадающих под санкции США.

"Это серьезно диссонирует с темами, касающимися возможного взаимодействия в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов (в китайском городе Ханчжоу)", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия по-прежнему намерена в санкционных делах придерживаться принципа взаимности. "Новый перечень будет проанализирован. Это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений. Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций", - добавил пресс-секретарь главы государства.