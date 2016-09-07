Нарышкин призвал ПАСЕ отреагировать на поджог студии телеканала "Интер"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал Совет Европы и его Парламентскую ассамблею не оставить без внимания поджог студии украинского телеканала "Интер".

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

"Уверены, в том, что это не должно остаться незамеченным и получить соответствующую реакцию", - заявил Нарышкин на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возглавляемой ее председателем Педро Аграмунтом.

При этом спикер сравнил ситуацию со свободой слова на Украине с событиями в гитлеровской Германии. "Последние события, которые произошли с телеканалом "Интер", говорят сами за себя и очень напоминают картинку из истории Европы 30-х годов, когда нацисты в кострах сжигали неудобные для себя книги, а сейчас сжигают целые телеканалы", - отметил Нарышкин.

Он также добавил, что государственная власть на Украине является "смесью национал-социализма, тотальной коррупции и попрошайничества".