Чайка выступил против попыток искажения итогов Второй мировой и героизации нацистов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Координационного совета генпрокуроров государств - участников СНГ в Минске предложил в преддверии 70-летия со дня вынесения Нюрнбергского приговора принять заявление с целью пресечения попыток фальсификации истории, итогов Второй мировой войны, в том числе оправдания и героизации нацистов и их приспешников. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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1 октября исполняется 70 лет со дня вынесения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге, учрежденного для суда над главными военными преступниками нацистской Германии.

Как отметил в выступлении российский генпрокурор, идея учреждения Нюрнбергского трибунала принадлежала СССР, руководству которого удалось реализовать ее, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. "Нюрнбергский трибунал оказал большое влияние на политико-правовое развитие человечества. Сформулированные им принципы легли в основу дальнейшего развития международного гуманитарного и уголовного права, способствовали созданию других механизмов международного уголовного правосудия", - напомнил Чайка, подчеркнув, что необходимость принятия заявления обусловлена складывающейся в современном мире ситуацией.

"В некоторых странах предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, проводится политика реабилитации и героизации пособников нацизма, что несет угрозу повторения преступлений против мира и человечности. Кроме того, полагаю, что изучение "уроков Нюрнберга" является важным элементом нравственного воспитания нового поколения, а также профессионального роста будущих юристов и прокуроров", - отметил генпрокурор.

По словам Куренного, Чайка предложил опубликовать текст заявления на официальном сайте Координационного совета, а также разместить его на официальных сайтах надзорных ведомств государств - участников СНГ.