Чайка: Киев сделал себе хуже, не захотев взаимодейстовать с генпрокуратурами стран СНГ

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МИНСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Отказ Украины от участия в Координационном совете генеральных прокуроров стран (КСГП) СНГ не повлиял на эффективность работы этого органа и взаимодействие генеральных прокуратур. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Абсолютно никак не сказывается. Я думаю, Украина себе сделала хуже, а не нам", - сказал генпрокурор.
Чайка заявил, что генеральные прокуратуры стран Содружества учатся друг у друга и эффективно обмениваются опытом.
"А у Украины сейчас другие учителя. Мы друг у друга учимся, а они у Государственного департамента США", - сказал Чайка.
Генеральный прокурор РФ в среду был избран председателем КСГП СНГ. В заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ приняли участие делегации из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Таджикистана.