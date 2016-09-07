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Чайка: Киев сделал себе хуже, не захотев взаимодейстовать с генпрокуратурами стран СНГ

Политика
7 сентября, 15:16 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Отказ Украины принимать участие в КСГП СНГ не повлиял на эффективность работы органа, считает глава Генпрокуратуры РФ
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Юрий Чайка

Юрий Чайка

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МИНСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Отказ Украины от участия в Координационном совете генеральных прокуроров стран (КСГП) СНГ не повлиял на эффективность работы этого органа и взаимодействие генеральных прокуратур. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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"Абсолютно никак не сказывается. Я думаю, Украина себе сделала хуже, а не нам", - сказал генпрокурор.

Чайка заявил, что генеральные прокуратуры стран Содружества учатся друг у друга и эффективно обмениваются опытом.

"А у Украины сейчас другие учителя. Мы друг у друга учимся, а они у Государственного департамента США", - сказал Чайка.

Генеральный прокурор РФ в среду был избран председателем КСГП СНГ. В заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ приняли участие делегации из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Таджикистана.

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