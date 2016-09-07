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МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимно

Политика
7 сентября, 15:36 UTC+3
Анкара ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны, подчеркнули в ведомстве
Материал из 1 страницы
© EPA/SEDAT SUNA

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/.  Россия призывает Турцию воздержаться от шагов, которые могут осложнить ситуацию в Сирии, говорится в заявлении МИД РФ.

"МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии, - подчеркнули в дипведомстве. - Обращаем внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН". Тем самым, отметили в министерстве, "ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики".

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"С учетом этого позиция Дамаска представляется справедливой и оправданной с международно-правовой точки зрения", - убеждены в МИД.

"Исходим из того, что действия Турции могут дополнительно осложнить и без того непростую военно-политическую обстановку в Сирии, негативно сказаться на международных усилиях по выработке платформы урегулирования, обеспечивающей более устойчивый характер режима прекращения боевых действий, бесперебойную поставку гуманитарной помощи, закладывающей основу для прочного замирения и преодоления кризиса в этой стране", - подчеркнули в министерстве.

В Москве призывают Анкару "поставить эти задачи выше сиюминутных военно-тактических целей и воздерживаться от шагов, чреватых усилением дестабилизации обстановки в САР".

"Щит Евфрата"

Операция "Щит Евфрата" началась 24 августа с вводом в Сирию в районе города Джараблус бронетанковых подразделений и спецназа ВС Турции. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с ИГ (Исламское государство", организация запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками на севере Сирии. Джараблус был взят под контроль ССА, как и более десятка местных деревень, в которых осели боевики ИГ.

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В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км. Но в планы командования операцией входит расширение этой подконтрольной зоны, освобожденной от ИГ, дальше на юг.

Накануне Турция обратилась к России и другим странам с просьбой оказать содействие при проведении операции, в частности, сухопутными подразделениями. "В коалицию против ИГ входят 65 государств. Но за три последних года они все не смогли победить одну террористическую организацию, потому что у них не было единой стратегии. Коалиция помогла нам в проведении операции, оказав поддержку с воздуха, и мы попросили Россию и другие страны помочь нам с земли", - сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. 

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