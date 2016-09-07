Медведев прилетел в Лаос, где представит Россию на Восточноазиатском саммите

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ВЬЕНТЬЯН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в город Вьентьян в Лаосе для участия в 11-м Восточноазиатском саммите (ВАС). Медведев будет представлять РФ на саммите ВАС по поручению президента Владимира Путина, уточнил ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.
По его словам, на саммите "будут рассмотрены вопросы сотрудничества в приоритетных для форума сферах финансов, энергетики и экологии, чрезвычайного реагирования, здравоохранения, образования и региональной взаимосвязанности, предстоит обсудить пути совершенствования деятельности ВАС, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам". По итогам саммита планируется одобрить ряд совместных документов, "нацеленных на развитие кооперации в сфере инфраструктуры и укрепление потенциала ВАС в борьбе с актуальными угрозами региональной безопасности".
ВАС учрежден в 2005 году как платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по стратегическим вопросам его развития.
В настоящее время ВАС объединяет десять стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также диалоговых партнеров - Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, республику Корея, США и Японию.