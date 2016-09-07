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Пушков: делегация ПАСЕ настроена на полноценное участие РФ в деятельности ассамблеи

Политика
7 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, в ПАСЕ "созрело понимание необходимости возвращения России"
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроена на полноценное участие России в деятельности организации. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков по итогам встречи с делегацией ПАСЕ, возглавляемой ее спикером Педро Аграмунтом.

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"Делегация (ПАСЕ) настроена на возобновление диалога, на восстановление полноценного участия российской делегации в деятельности Парламентской ассамблеи", - сказал парламентарий. По его словам, этот вопрос будет решаться самой ассамблеей в январе следующего года. "Именно Парламентская ассамблея в полном составе утверждает полномочия национальной делегации", - указал он.

"Руководители политических групп (ПАСЕ), с которыми мы сегодня общались, исходят из того, что Россия необходима в ПАСЕ, и это подтвердили все в своих выступлениях", - подчеркнул Пушков.

По словам депутата, в ПАСЕ "созрело понимание необходимости возвращения России". "Если это понимание придет к большинству депутатов Парламентской ассамблеи, то тогда можно будет ожидать возвращения России в январе- месяце в ассамблею", - добавил он.

"Конечно, окончательное решение будет приниматься новым составом российской делегации, которая будет сформирована после формирования нового состава Госдумы, и решение будет приниматься с учетом итогов октябрьской сессии (ПАСЕ), а также того, как там будут рассматриваться вопросы украинского кризиса и вопросы, связанные с Россией, а также с учетом настроений к концу года в ПАСЕ", - продолжил Пушков.

Условия для равноправного сотрудничества в ПАСЕ

Глава думского комитета считает, что в ПАСЕ приложат определенные усилия к тому, чтобы Россия вернулась в состав Парламентской ассамблеи. "Мы со своей стороны подтвердили заинтересованность в участии в работе ПАСЕ, мы не отделяем себя от этой организации", - отметил он.

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Нарышкин сформулировал предложения по реформе ПАСЕ

По словам Пушкова, на встрече с делегацией ПАСЕ председатель Госдумы Сергей Нарышкин выдвинул несколько "серьезных предложений, которые должны быть осуществлены в рамках ПАСЕ для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций, не нарушать прав национальных делегаций и обеспечить равноправное сотрудничество в рамках ПАСЕ".

Прежде всего, сообщил парламентарий, речь идет о необходимости исключить возможность лишения любой национальной делегации полномочий или их ограничения. "Поскольку любая делегация, представляющая страну - члена Совета Европы, должна автоматически иметь все полномочия, чтобы представлять избирателей своей страны", - заявил Пушков.

Во-вторых, продолжил депутат, необходимо пересмотреть процедуру мониторинга стран Совета Европы. "Мы давно об этом говорили, не может быть деления Европы на "чистых" и "нечистых" - на те страны, которые постоянно находятся под мониторингом, и тех, кто никогда под ним не находится", - подчеркнул он. По его словам, РФ выступает за тематический или ситуационный мониторинг. "Не должно быть государств, которые имеют иммунитет от мониторинга", - указал он.

В-третьих, сообщил Пушков, необходимо улучшение процедуры голосования в ПАСЕ, "чтобы важные резолюции ПАСЕ не принимались заведомым меньшинством голосов". "Бывает, что в зале (ассамблеи) собирается 50-60 человек, потом принимается резолюция от имени всей ПАСЕ. То есть надо проработать процедуру кворума", - заключил глава думского комитета.

Конструктивная беседа

"Беседа проходила в достаточно конструктивном ключе, к нашим аргументам отнеслись внимательно", - отметил Пушков. На его взгляд, "это был диалог на основе взаимного стремления выйти из тупиковой ситуации, в которую завело ПАСЕ решение об ограничительных мерах в отношении российской делегации".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

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