Титов: и Россия, и Запад не хотят дальнейшего ужесточения санкций

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Ни Европейский союз, ни США, ни Россия не заинтересованы в дальнейшем ужесточении взаимных санкций, потому что это приведет к необратимым последствиям. Такое мнение в среду журналистам в Калининграде высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы приблизительно представляем, что они могут сделать, и что можем сделать мы. В этой ситуации, мне кажется, что все остановились на той черте, дальше которой никто не пойдет никогда, потому что это приведет к каким-то настолько серьезным и не только экономическим последствиям, что обратно вернуться будет уже невозможно. Это все понимают, и этого не хотят - ни они, ни мы", - сказал он.

В то же время Титов отметил, что санкции, принятые ЕС и США в отношении России, сказываются (на ситуации в РФ) в значительно меньшей степени, чем ожидали Брюссель и Вашингтон. Однако, по его мнению, Калининградская область пострадала от ограничений сильнее, чем остальные регионы РФ.

"Может быть, для крупных банков, попавших под санкции, и для крупных компаний стало сложнее (работать), особенно в связи с технологическими санкциями, но я не думаю, что многие из малого и среднего бизнеса в России ощущают эти санкции", - считает бизнес-омбудстмен.

По мнению Титова, в большей степени малый и средний бизнес испытывают трудности из-за внутренних проблем, например, после того, как Банк России в 2015 году поднял ключевую ставку до 17%.

"Это в значительно большей степени подействовало на нас, чем санкции со стороны Европейского союза или антисанкции", - отметил он.

Вместе с тем Титов признал, что в результате санкционной политики Запада сократился доступ бизнеса к денежным ресурсам, а многие иностранные банки отказываются от финансирования проектов в России просто перестраховываясь и опасаясь реакции собственных правительств. Однако дальнейшего ужесточения санкций не будет, убежден бизнес-омбудсмен.