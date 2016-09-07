Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров выразил Керри возмущение новыми санкционными выпадами США против РФ

Политика
7 сентября, 19:08 дата обновления: 7 сентября, 19:19 UTC+3
1 сентября правительство США расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри выразил возмущение новыми санкционными выпадами Соединенных Штатов против России. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

Смотрите также

ЕС продлил на полгода действие черного списка граждан России и Украины
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
Могерини: главы МИД ЕС не обсуждали поэтапную отмену санкций против России

"Российский министр выразил возмущение новыми санкционными выпадами США против России под предлогом украинского кризиса", - отметили в министерстве.

1 сентября правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".

6 сентября власти США вновь расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. В основном новый "черный список" Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября, при этом в него попали также 11 компаний, о которых Минфин не упоминал, в частности, АО НПФ "Микран".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Санкции в отношении России
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Сбербанк: темпы роста и спрос на кредитование МСП остаются на низком уровне
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
Темы дня
Реклама