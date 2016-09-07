Лавров выразил Керри возмущение новыми санкционными выпадами США против РФ

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри выразил возмущение новыми санкционными выпадами Соединенных Штатов против России. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.
"Российский министр выразил возмущение новыми санкционными выпадами США против России под предлогом украинского кризиса", - отметили в министерстве.
1 сентября правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур "Газпрома".
6 сентября власти США вновь расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. В основном новый "черный список" Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября, при этом в него попали также 11 компаний, о которых Минфин не упоминал, в частности, АО НПФ "Микран".