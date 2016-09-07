Медведев пообщался "на ногах" с Обамой на приеме участников саммита ВАС

ВЬЕНТЬЯН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший в Лаос на Восточноазиатский саммит (ВАС) пообщался неформально с президентом США Бараком Обамой на торжественном приеме.

"Пообщался, "на ногах", неформально", - сообщила ТАСС пресс-секретарь главы российского кабмина Наталья Тимакова.

Торжественный прием в честь глав делегаций стран-участниц саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита в среду вечером дал премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит.

Медведев представляет на саммите ВАС РФ по поручению президента Владимира Путина. ВАС учрежден в 2005 году как платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим вопросам его развития. ВАС объединяет десять стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также диалоговых партнеров - Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию. Встречи в формате ВАС проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне.