Нарышкин допускает появление единого парламентского органа на евразийском пространстве

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин не исключает в перспективе появления единого парламентского органа на евразийском пространстве.
"Функциональное и институциональное развитие евразийской интеграции тесно связано друг с другом", - пишет спикер в своей статье "СНГ: уроки двадцатипятилетия", опубликованной в среду на сайте "Российской газеты".
"Так, темпы формирования общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы во многом определяются эффективностью деятельности Евразийской экономической комиссии, Евразийского суда, а также сотрудничеством парламентов по унификации и гармонизации национальных законодательств", - отметил он.
"По мере готовности и на основе общего согласия в перспективе парламентское измерение евразийской интеграции может приобрести более развитые формы (вплоть до единого парламентского органа)", - полагает Нарышкин.