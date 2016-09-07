Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарышкин допускает появление единого парламентского органа на евразийском пространстве

Политика
7 сентября, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Председатель Госдумы полагает, что по мере готовности и на основе общего согласия в перспективе парламентское измерение евразийской интеграции может приобрести более развитые формы
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин не исключает в перспективе появления единого парламентского органа на евразийском пространстве.

"Функциональное и институциональное развитие евразийской интеграции тесно связано друг с другом", - пишет спикер в своей статье "СНГ: уроки двадцатипятилетия", опубликованной в среду на сайте "Российской газеты".

"Так, темпы формирования общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы во многом определяются эффективностью деятельности Евразийской экономической комиссии, Евразийского суда, а также сотрудничеством парламентов по унификации и гармонизации национальных законодательств", - отметил он.

"По мере готовности и на основе общего согласия в перспективе парламентское измерение евразийской интеграции может приобрести более развитые формы (вплоть до единого парламентского органа)", - полагает Нарышкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых продуктов Apple. Онлайн-трансляция
2
Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правилам
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
Павлюченко опроверг информацию об участии в дорожном конфликте
5
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
6
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
7
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
Темы дня
Реклама