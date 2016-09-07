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РФ готова к взаимодействию с КНДР для нормализации обстановки в регионе

Политика
7 сентября, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Отмечается, что Россия заинтересована в том, чтобы безопасность всех государств в регионе была надежно обеспечена
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отношения с Пхеньяном - один из важнейших приоритетов России на Дальнем Востоке.

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Об этом заявил в среду заместитель министра по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов на приеме в посольстве КНДР по случаю 68-й годовщины основания республики.

"Дружеские отношения наших стран выдержали проверку временем, - сказал Степанов. - Дальнейшее развитие двустороннего партнерства - один из важнейших приоритетов России на Дальнем Востоке. Главная задача сейчас - сохранение лучших традиций взаимодействия".

По его словам, потенциал российско-корейских связей не полностью задействован. "Важным элементом является здоровая военно-политическая обстановка в регионе, - подчеркнул заместитель министра. - Ситуация на Корейском полуострове вызывает сейчас обеспокоенность".

Москва готова к "темному взаимодействию с Пхеньяном в интересах нормализации обстановки на Корейском полуострове". "Заинтересованы в том, чтобы безопасность всех государств в регионе была надежно обеспечена", - заявил Степанов.

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Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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