РФ готова к взаимодействию с КНДР для нормализации обстановки в регионе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отношения с Пхеньяном - один из важнейших приоритетов России на Дальнем Востоке.
Об этом заявил в среду заместитель министра по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов на приеме в посольстве КНДР по случаю 68-й годовщины основания республики.
"Дружеские отношения наших стран выдержали проверку временем, - сказал Степанов. - Дальнейшее развитие двустороннего партнерства - один из важнейших приоритетов России на Дальнем Востоке. Главная задача сейчас - сохранение лучших традиций взаимодействия".
По его словам, потенциал российско-корейских связей не полностью задействован. "Важным элементом является здоровая военно-политическая обстановка в регионе, - подчеркнул заместитель министра. - Ситуация на Корейском полуострове вызывает сейчас обеспокоенность".
Москва готова к "темному взаимодействию с Пхеньяном в интересах нормализации обстановки на Корейском полуострове". "Заинтересованы в том, чтобы безопасность всех государств в регионе была надежно обеспечена", - заявил Степанов.