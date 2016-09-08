Минобороны РФ: к процессу примирения в Сирии уже присоединилось 578 населенных пунктов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Сирии заключены новые соглашения о примирении, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, опубликованном в среду на сайте Минобороны РФ.

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"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями девяти населенных пунктов в провинциях Латакия (четыре) и Хомс (пять). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 578", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Зафиксировано восемь нарушений в провинциях Дамаск (шесть) и Латакия (два). Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш- Дуара, Дума, Нашабия, Джаубар и Хараста в провинции Дамаск", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ также сообщило, что в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" из минометов и ручных противотанковых гранатометов были обстреляны населенные пункты Раша и Сараф.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий", - говорится в сообщении центра. - В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства и минометов обстреляли кварталы "1070" и Хай-эль-Ансари, торговый центр "Кастелло", цементный завод, а также позиции правительственных войск в районе горы Телль-Хамра, училищ ВВС и вооружения".

В провинции Дамаск обстрелам террористов из минометов подверглись населенные пункты Хауш-эль-Фара, Абд-Бейнури, Хауш-Харабу, Джаубар, больницы Ибн-эль-Валид и Ибн-Сина и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, отмечается в бюллетене. В провинции Деръа обстрелам террористов подверглись позиции подразделений ВС САР в районе населенных пунктов Джаддия и Махаттат-Изра. Кроме того, в провинции Хама были обстреляны населенные пункты Мардес, Махарда и Каукаб.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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