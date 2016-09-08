Медведев и премьер Госсовета КНР обсудили его предстоящий визит в РФ

ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Главы правительств принимают участие в начинающемся в Лаосе Восточноазиатском саммите.

Медведев и Ли Кэцян обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, а также подготовку визита премьера Госсовета КНР в Россию.