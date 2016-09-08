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Медведев и премьер Госсовета КНР обсудили его предстоящий визит в РФ

Политика
8 сентября, 8:25 UTC+3 ВЬЕНТЬЯН ВЬЕНТЬЯН 8, сентября. /ТАСС
Также на повестке дня были двусторонние отношения России и Китая
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Главы правительств принимают участие в начинающемся в Лаосе Восточноазиатском саммите.

Медведев и Ли Кэцян обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, а также подготовку визита премьера Госсовета КНР в Россию.

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Персоны
Ли Кэцян Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Лаос Китай Россия
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