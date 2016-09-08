Главы МИД РФ и Люксембурга встретятся 13 сентября в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 13 сентября в Москве переговоры с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обсудят пути развития двустороннего политического диалога, интенсификацию контактов на высоком и высшем уровне, - сказала она. - Будут рассмотрены проблемы разрешения сирийского конфликта, обстановка на Украине".