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Главы МИД РФ и Люксембурга встретятся 13 сентября в Москве

Политика
8 сентября, 11:44 UTC+3
Сергей Лавров и Жан Ассельборн обсудят Сирию, Украину и развитие контактов на высшем уровне
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 13 сентября в Москве переговоры с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обсудят пути развития двустороннего политического диалога, интенсификацию контактов на высоком и высшем уровне, - сказала она. - Будут рассмотрены проблемы разрешения сирийского конфликта, обстановка на Украине".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
Страны
Сирия Россия Украина Люксембург
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