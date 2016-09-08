Захарова назвала героем белоруса, который вынес флаг РФ на открытии Паралимпиады

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала героем представителя Белоруссии, который вынес на открытии Паралимпиады в Рио-де- Жанейро российский флаг.
"Позволю себе сделать несколько ремарок не в качестве официального представителя МИД РФ, а просто как человек, - начала еженедельный брифинг Захарова. - У нас сегодня появился герой. Герои могут быть разные, сегодня для нас это человек, который в Рио на открытии Паралимпийских игр достал российский флаг в честь тех, кого подло и бесчеловечно не пустили на Паралимпиаду в Рио".
"Такие вещи не забываются", - добавила она.
Белорусские спортсмены пронесли флаги России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года, которая прошла в четверг на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Знамя Белоруссии нес копьеметатель Александр Трыпуц.