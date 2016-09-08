Москва подтвердила готовность организовать встречу Аббаса и Нетаньяху

Премьер Казахстана отправлен в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 13:38
Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликтаСпорт 8 сентября, 13:31
Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингомСпорт 8 сентября, 13:30
Кадыров опроверг слухи о падении с лошадиОбщество 8 сентября, 13:26
Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторовВ стране 8 сентября, 13:14
Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"Экономика и бизнес 8 сентября, 13:14
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцыАрмия и ОПК 8 сентября, 13:13
Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%Новости Урала 8 сентября, 13:13
"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche BahnТранспорт 8 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона подтверждает готовность организовать в Москве встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает обеспокоенность тупиковая ситуация в палестино-израильском урегулировании, - сказала она. - Такое положение дел неуклонно ведет к деградации ситуации на местах".
Она напомнила, что после провала предпринятыми США в 2013 и 2014 годах посреднических усилий прямой диалог между сторонами конфликта практически прекратился. "Убеждены в необходимости возобновления переговорного процесса как фактора, отвечающего интересам нормализации ситуации", - указала Захарова.
"Реагируя на обращения палестинцев и израильтян, мы подтвердили готовность к организации возможной встречи в Москве между президентом Палестины господином Аббасом и премьером Израиля господином Нетаньяху", - информировала дипломат. Она также подтвердила, что лидеры Палестины и Израиля дали свое принципиальное согласие на встречу друг с другом в России. "Главное - выбрать для нее подходящий момент, интенсивные контакты, в том числе по этой теме, продолжаются, - сказала она. - Удовлетворены тем, насколько востребована роль России в ближневосточном мирном процессе".
Ранее Нетаньяху заявил, что готов провести переговоры с Аббасом с любое время и в любом месте, однако поставил под сомнение готовность палестинского лидера встретиться с ним без предварительных условий.
6 сентября Аббас, находившийся в Варшаве, заявил: "Президент (РФ Владимир) Путин предложил встретиться в Москве 9 сентября. Я согласился. И я должен был непосредственно отсюда (из Варшавы) лететь в Москву на встречу с премьером Нетаньяху". "К сожалению, вчера состоялись переговоры в Иерусалиме между представителями президента Путина и премьер-министра Нетаньяху. Представитель израильской стороны предложил отсрочить эту встречу", - сказал Аббас.
"Таким образом, эта встреча не состоится. Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог - единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем", - отметил он.