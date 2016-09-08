Москва подтвердила готовность организовать встречу Аббаса и Нетаньяху

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона подтверждает готовность организовать в Москве встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает обеспокоенность тупиковая ситуация в палестино-израильском урегулировании, - сказала она. - Такое положение дел неуклонно ведет к деградации ситуации на местах".

Она напомнила, что после провала предпринятыми США в 2013 и 2014 годах посреднических усилий прямой диалог между сторонами конфликта практически прекратился. "Убеждены в необходимости возобновления переговорного процесса как фактора, отвечающего интересам нормализации ситуации", - указала Захарова.

"Реагируя на обращения палестинцев и израильтян, мы подтвердили готовность к организации возможной встречи в Москве между президентом Палестины господином Аббасом и премьером Израиля господином Нетаньяху", - информировала дипломат. Она также подтвердила, что лидеры Палестины и Израиля дали свое принципиальное согласие на встречу друг с другом в России. "Главное - выбрать для нее подходящий момент, интенсивные контакты, в том числе по этой теме, продолжаются, - сказала она. - Удовлетворены тем, насколько востребована роль России в ближневосточном мирном процессе".

Ранее Нетаньяху заявил, что готов провести переговоры с Аббасом с любое время и в любом месте, однако поставил под сомнение готовность палестинского лидера встретиться с ним без предварительных условий.

6 сентября Аббас, находившийся в Варшаве, заявил: "Президент (РФ Владимир) Путин предложил встретиться в Москве 9 сентября. Я согласился. И я должен был непосредственно отсюда (из Варшавы) лететь в Москву на встречу с премьером Нетаньяху". "К сожалению, вчера состоялись переговоры в Иерусалиме между представителями президента Путина и премьер-министра Нетаньяху. Представитель израильской стороны предложил отсрочить эту встречу", - сказал Аббас.

"Таким образом, эта встреча не состоится. Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог - единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем", - отметил он.