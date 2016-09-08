Песков надеется, что новый президент США проявит волю к налаживанию отношений с РФ

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает увидеть со стороны Вашингтона политическую волю на выстраивание добрых отношений с РФ после выборов президента в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления кандидата в президента США Дональда Трампа от республиканцев о том, что он намерен наладить "очень, очень хорошие отношения" с Путиным, если возглавит страну.
"Мы надеемся, по завершении избирательной кампании (в США) мы будем наблюдать политическую волю в сторону выстраивания добрых отношений со стороны Вашингтона", - сказал Песков.
Он добавил при этом, что в Кремле предпочитают ориентироваться не на заявления кандидатов в президенты США в отношении России, а на "заявления президента США, поэтому, главное - это то, что будет говорить вновь избранный президент"
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле наблюдают за ходом избирательной кампании в США и фиксируют заявления кандидатов. "Мы отмечаем, что тема России и Путина стала буквально ежедневно присутствовать в ходе избирательной кампании в США. Оба кандидата обращаются к российской теме и к Путину", - сказал Песков.
По его словам, "это безусловно объясняет ту роль, которую играет Россия на международной арене".