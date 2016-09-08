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Песков надеется, что новый президент США проявит волю к налаживанию отношений с РФ

Политика
8 сентября, 12:49 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
При этом пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле ориентируются не на заявления кандидатов, а на "заявления президента США"
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает увидеть со стороны Вашингтона политическую волю на выстраивание добрых отношений с РФ после выборов президента в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления кандидата в президента США Дональда Трампа от республиканцев о том, что он намерен наладить "очень, очень хорошие отношения" с Путиным, если возглавит страну.

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"Мы надеемся, по завершении избирательной кампании (в США) мы будем наблюдать политическую волю в сторону выстраивания добрых отношений со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

Он добавил при этом, что в Кремле предпочитают ориентироваться не на заявления кандидатов в президенты США в отношении России, а на "заявления президента США, поэтому, главное - это то, что будет говорить вновь избранный президент"

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле наблюдают за ходом избирательной кампании в США и фиксируют заявления кандидатов. "Мы отмечаем, что тема России и Путина стала буквально ежедневно присутствовать в ходе избирательной кампании в США. Оба кандидата обращаются к российской теме и к Путину", - сказал Песков.

По его словам, "это безусловно объясняет ту роль, которую играет Россия на международной арене".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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