Главы МИД РФ и Словакии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со словацким коллегой Мирославом Лайчаком двустороннее сотрудничество и международную проблематику.

Как сообщили в четверг в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе словацкой стороны.

"В развитие договоренностей президента России Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также актуальным международным проблемам", - информировали в министерстве.

Лидеры России и Словакии провели встречу 25 августа в Москве.