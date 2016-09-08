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Главы МИД РФ и Словакии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Политика
8 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, разговор состоялся по инициативе словацкой стороны
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со словацким коллегой Мирославом Лайчаком двустороннее сотрудничество и международную проблематику.

Как сообщили в четверг в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе словацкой стороны.

"В развитие договоренностей президента России Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также актуальным международным проблемам", - информировали в министерстве.

Лидеры России и Словакии провели встречу 25 августа в Москве.

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Персоны
Лайчак, Мирослав Лавров, Сергей Викторович
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