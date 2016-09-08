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Россия на сессии ООН выступит против политизации сферы прав человека

Политика
8 сентября, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
На повестке дня обсуждение ситуации с обеспечением прав человека в отдельных странах, в том числе в Сирии и на Украине
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская делегация на сессии ООН по правам человека, которая открывается в Женеве 13 сентября, будет выступать за равноправный диалог и отказ от политизации данной сферы. Об этом сообщили в четверг в МИД России.

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"Российская делегация в ходе сессии будет выступать за конструктивный диалог, поиск взаимоприемлемых развязок по важнейшим тематическим вопросам повестки дня Совета, продолжит отстаивать принцип равноправного и взаимоуважительного сотрудничества в правозащитной сфере, исключение политизации прав человека и безальтернативность соблюдения универсально признанных международных норм и стандартов", - заявили в российском дипведомстве.

В повестку дня сессии вынесены вопросы, посвященные ситуации с обеспечением прав человека в отдельных странах, в том числе в Сирии и на Украине.

На сессии также планируется рассмотреть широкий спектр правозащитных сюжетов, включая недопустимость использования односторонних принудительных мер, поддержание глобального справедливого демократического миропорядка, противоправную деятельность наемников, борьбу с современными формами рабства и насильственными исчезновениями, обеспечение прав пожилых людей и реализацию права на развитие.

"Значительный блок вопросов будет посвящен тематике прав коренных народов", - добавили в министерстве.

Кроме того, участники сессии обсудят противодействие насилию в отношении женщин и девочек из числа коренных народов, интеграцию гендерной проблематики в деятельность ООН, а также обеспечение прав молодежи.

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