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МИД РФ требует от Польши наказать виновных в осквернении советского захоронения в Познани

Политика
8 сентября, 15:04 UTC+3
Российская сторона также считает, что подвергшиеся актам вандализма памятники должны быть восстановлены
Материал из 1 страницы
© EPA/ADAM HAWALEJ, архив

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона требует от Варшавы ликвидировать последствия осквернения советского воинского захоронения в городе Познань, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Очередной возмутительный инцидент свидетельствует о том, что польские власти не прислушиваются к нашим неоднократным призывам принять исчерпывающие меры, направленные на пресечение и предотвращение участившихся случаев надругательства над захоронениями советских воинов, погибших в ходе освобождения страны от нацистских захватчиков", - подчеркнула она. "Требуем ликвидации последствий хулиганской выходки, установления и привлечения виновных к ответственности", - отметила дипломат.

Акты вандализма в Познани

31 августа в Познани на мемориальном кладбище "Цитадель" были разрушены два надгробных памятника на одной из братских могил советских солдат, а также польское захоронение одного из защитников города, который воевал против фашистских оккупантов.

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Представители Минкультуры отмечают, что "расследование по этому делу ведет полиция". "Будут также предприняты шаги по поимке и наказанию лиц, ответственных за осквернение места захоронения солдат Красной армии, - подчеркнули в пресс-службе. - В ближайшее время будут приняты меры по восстановлению разрушенных объектов".

Ранее, 8 августа, на этом же месте был обнаружен поваленный обелиск с красной звездой. "Учитывая, что другие надгробия оставались нетронутыми, было установлено, что часть надгробия обвалилась сама из-за осыпания клея, соединявшего его элементы", - констатировало Минкультуры Польши, подчеркнув, что в данном случае "акта вандализма не было".

На подвергшемся вандализму кладбище в Познани похоронены 5 тыс. 829 погибших советских воинов. Как заверяют власти города, в течение года там проводятся работы по уборке сухой травы, листьев и веток, а также чистка надгробий. "В 2011-2013 гг. был проведен капитальный ремонт всех надгробий на кладбище. Случай повреждения двух памятников - это инцидент, который не повлияет на качество содержания кладбища", - сказала пресс-секретарь познаньской мэрии Ханна Сурма.

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