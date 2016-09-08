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Польские левые требуют восстановить упрощенный порядок пересечения границы с РФ

Политика
8 сентября, 15:34 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
С 4 июля 2016 года Польша временно приостановила действие режима МПП с Калининградской областью и Украиной
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ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская партия Союз демократических левых сил (СДЛС) требует, чтобы режим местного приграничного передвижения (МПП) между сопредельными территориями Польши и Калининградской области РФ, отмененный в июле, был восстановлен. Соответствующую петицию представители партии передали в четверг в МВД республики.

Авторы петиции подчеркивают, что МПП дал Поморскому и Варминьско-Мазурскому воеводствам Польши возможность развиваться и в полном объеме использовать свое приграничное положение. "Отмена МПП - очередной удар по беднейшим регионам, зонам с высокой безработицей, где нищета - это не какое-то исключение", - указано в документе. "Различные политические фобии, в том числе страхи в сфере внешней политики, не могут углублять пропасть между регионами в сферах экономического и цивилизационного развития", - подчеркнули представители СДЛС. По их мнению, дальнейшая заморозка МПП отразится на польских предпринимателях, которые потеряют более 300 тыс. клиентов, что приведет к росту безработицы, в ряде областей итак уже достигающей 20%.

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По словам лидера СДЛС в Варминьско-Мазурском воеводстве Владислава Маньскута, партийцы встречались с жителями и предпринимателями тех регионов, где раньше действовал режим МПП. "Польшу делят на лучших и худших поляков, так как на границе с РФ самая большая бедность и безработица в республике, - отметил он. - Тот, кто хотел справиться с этой проблемой, построил гостиницы, аквапарки для гостей из Калининградской области, должны утешать себя фактом, что они страдают как настоящие патриоты".

"Кто-то придумал абсурдное пояснение о существовании угрозы для безопасности, о том, что якобы в Калининградской области собрана вся российская армия", - отметил политик.

В 2012 году между правительствами РФ и Польши было подписано соглашение о принципах МПП. Оно предполагает упрощенный порядок пересечения польско-российской границы. Жители Калининградской области и приграничных с РФ территорий Польши могли пересечь границу без визы, имея при себе загранпаспорт и карточку-разрешение на право находиться в Польше до 30 дней за одну поездку и до 90 дней за полгода.

С 4 июля 2016 года Польша временно приостановила действие режима МПП с Калининградской областью и Украиной, объяснив свое решение необходимостью обеспечить безопасность саммита НАТО в Варшаве (8-9 июля) и Всемирных дней католической молодежи в Кракове (26-31 июля). РФ ввела в ответ аналогичные ограничения. Позднее МВД Польши сообщило, что МПП с РФ пока восстанавливаться не будет из соображений безопасности и для ограничения контрабанды табака и бензина. В МИД РФ в свою очередь отметили, что Москва не видит причин для такого решения.

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