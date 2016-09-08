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Лавров обсудил с главой МИД Киргизии обстановку в Центральной Азии

Политика
8 сентября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Министры также рассмотрели вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел РФ и Киргизии Сергей Лавров и Эрлан Абдылдаев в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в регионе Центральной Азии. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили некоторые вопросы подготовки к заседанию Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке 16 сентября, а также обменялись оценками текущей обстановки в Центральноазиатском регионе", - заявили в российском дипведомстве.

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