Путин назначил Григория Логвинова послом в Науру

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Григория Логвинова послом РФ в Республике Науру. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Логвинова Григория Семеновича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Науру по совместительству", - говорится в документе.