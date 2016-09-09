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Захарова: делегация РФ до утра 9 сентября будет находиться в переговорной готовности

Политика
9 сентября, 1:15 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 9, сентября. /ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что теперь ход за партнерами
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© Александр Щербак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российская делегация в Женеве до утра 9 сентября будет находиться в полной переговорной готовности, теперь ход за США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Весь вечер читаю ссылки, цитаты, утечки и сливы Госдепа о том, что "встреча Лаврова-Керри состоится", "не состоится", "переносится", "подтверждается", "в ней нет смысла", "она актуальна для достижения договоренности", - написала Захарова в сети Facebook. - Рассказываю. Во вчерашнем юбилейном 45-м телефонном разговоре Лавров и Керри договорились провести переговоры в Женеве 8-9 сентября".

"То есть вчера (7 сентября - прим. ТАСС) вечером в Госдепе смысл встречи явно просматривался, - отметила она. - Лавров на переговоры прибыл. Встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой провел".

"Если что, то до утра 9 сентября российская делегация будет находиться в условленном месте в состоянии полной переговорной готовности", - добавила дипломат.

По ее словам, теперь ход за партнерами. "Определяйтесь, господа, и, желательно, озвучьте на этот раз согласованное друг с другом решение ехать или не ехать. Ждем, хотя и не скучаем", - сиронизировала представитель МИД РФ.

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