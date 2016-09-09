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Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена

Политика
9 сентября, 9:30 дата обновления: 9 сентября, 9:52 UTC+3
Чиновник отправлен в отставку по собственному желанию
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Павел Астахов

Павел Астахов

© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом "освободил П. А. Астахова от должности Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по собственному желанию".

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новым уполномоченным стала глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.

Накануне Астахов отказался комментировать вопрос о своей отставке. "Без комментариев, все сами увидите", - сказал Астахов, отвечая на вопрос ТАСС на всероссийском форуме "Дети! Россия! Будущее!" в Калуге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал комментировать информацию о том, что уполномоченный может уйти в отставку после своего дня рождения, то есть после 8 сентября.

Сбор подписей за отставку Астахова

В конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку уполномоченного.

Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?"

Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из контекста. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.

Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.

О Павле Астахове

Родился 8 сентября 1966 г. в Москве. 

В 2002 г. получил ученое звание магистра права в Питсбургском университете. Доктор юридических наук. 

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В 1994 г. создал свою адвокатскую группу, в 2004 г. – собственную "Коллегию адвокатов Павла Астахова". 

Осуществлял защиту и представлял интересы Валентины Соловьевой, руководившей финансовой пирамидой "Властелина"; Эдмонда Поупа, американского гражданина, обвинённого в шпионаже в пользу США; холдинга "Медиа Мост" и его главы Владимира Гусинского; Юрия Лужкова, мэра г. Москвы; телекомпаний НТВ, ТНТ, ОРТ, РЕН-ТВ; журналистов Евгения Киселева, Сергея Доренко, Михаила Леонтьева; издательского дома "Коммерсантъ"; радиостанции "Эхо Москвы"; писательницы Дарьи Донцовой и др.

В 2008–2009 гг. – член Общественной палаты РФ, входил в Комиссию по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации. 

Биография Павла Астахова

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