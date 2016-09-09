Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На этой должности Кузнецова сменила Павла Астахова, который ранее был освобожден с поста детского омбудсмена.
Песков также сообщил, что "ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой".
Кузнецова сообщила ТАСС, что комментировать это назначение преждевременно.
"Рассматривались многие варианты, в том числе поступали и мне, и другим людям. Я не думаю, что сейчас можно что-то комментировать", - сказала она.
Кузнецова добавила, что в числе кандидатур были и общественники. "Из общественников очень сложно переформатироваться в чиновника, но, думаю, что все варианты были рассмотрены", - подчеркнула она.
Анна Юрьевна Кузнецова (род. 3 января 1982, Пенза) - общественный деятель, правозащитник. Руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров". Член Совета женщин при губернаторе, помощник председателя комиссии по межконфессиальному взаимодействию и содействию защиты свободы совести Общественной палаты Пензенской области, руководитель пензенского исполкома ОНФ. Возглавляет региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" в Пензе.