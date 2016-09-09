Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На этой должности Кузнецова сменила Павла Астахова, который ранее был освобожден с поста детского омбудсмена.

Песков также сообщил, что "ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой".

Кузнецова сообщила ТАСС, что комментировать это назначение преждевременно.

"Рассматривались многие варианты, в том числе поступали и мне, и другим людям. Я не думаю, что сейчас можно что-то комментировать", - сказала она.

Кузнецова добавила, что в числе кандидатур были и общественники. "Из общественников очень сложно переформатироваться в чиновника, но, думаю, что все варианты были рассмотрены", - подчеркнула она.

Анна Юрьевна Кузнецова (род. 3 января 1982, Пенза) - общественный деятель, правозащитник. Руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров". Член Совета женщин при губернаторе, помощник председателя комиссии по межконфессиальному взаимодействию и содействию защиты свободы совести Общественной палаты Пензенской области, руководитель пензенского исполкома ОНФ. Возглавляет региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" в Пензе.

ТАСС