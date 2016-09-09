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"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена

Политика
9 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Владимир Путин уволил павла Астахова и назначил новым уполномоченным по правам ребенка Анну Кузнецову
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ТАСС

9 сентября президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. 

Кузнецова сменила Павла Астахова, который занимал пост детского омбудсмена с конца 2009 года.

Реакция политиков и общественности на отставку Астахова и назначение Кузнецовой - в материале ТАСС.

Пожелание Астахова

Сам Астахов поздравил Анну Кузнецову с назначением, пожелав ей удачи. 

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"Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!", - написал Астахов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Кузнецова, однако, не стала комментировать свое назначение. "Рассматривались многие варианты, в том числе поступали и мне, и другим людям. Я не думаю, что сейчас можно что-то комментировать", - сказала она. Кузнецова добавила, что в числе кандидатур были и общественники. "Из общественников очень сложно переформатироваться в чиновника, но, думаю, что все варианты были рассмотрены", - подчеркнула она.

Вывести защиту прав детей на системный уровень

Главной задачей Кузнецовой будет системная работа по защите прав семьи и детей, а не точечное решение возникающих проблем. Такое мнение высказала член Общественной палаты России, руководитель межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова. 

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"Я знаю Анну достаточно давно, мы работали вместе, у нее очень много хороших идей. Она была тем самым членом Общественной палаты, который предложил президенту создавать ресурсные центры поддержки просемейных некоммерческих организаций", - сказала она.

"Очень важно для нее сделать эту работу системной. Есть много вопросов, которые надо решать не точечно, а переводить в системное русло", - отметила Зимова.

По ее мнению, Кузнецова обладает достаточными знаниями, чтобы вырабатывать и определять тенденции в семейной и детской политике. Она руководит кризисным центром, помогающим беременным женщинам в сложных ситуациях, а этого направления, по мнению Зимовой, пока нет на необходимом уровне в государственной политике. "А она взялась эту политику выстраивать", - подчеркнула собеседница агентства.

Большой профессионал в вопросах материнства и детства

Новый детский омбудсмен Анна Кузнецова - большой профессионал в вопросах материнства и детства, считает секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов. 

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Инициативы Павла Астахова на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

"Анна Кузнецова - большой профессионал в вопросах материнства и детства, поздравляю ее с назначением", - цитируют Бречалова в пресс-службе ОП РФ.

"Она хорошо зарекомендовала себя в работе благотворительного фонда "Покров". Кузнецова организовала и провела в Общественной палате РФ съезд организаций, которые помогают матерям в сложной жизненной ситуации, и сумела объединить их в ассоциацию, принимала активное участие в форумах "Сообщество" и вносила предложения по развитию третьего сектора в нашей стране. Важно отметить, что человека отличает скромность и порядочность", - сказал он.

"Нам повезло с этим назначением"

Замсекретаря Генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по  труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина заявила, что знает Кузнецову как очень чуткого и отзывчивого человека. 

"Анна Юрьевна - очень чуткий, отзывчивый человек, бесконечно работоспособный. Всю свою жизнь она посвятила детям и помощи людям, помощи семьям с детьми. В работе уполномоченного очень важна душа, важно то, как человек воспринимает свою деятельность", - сказала ТАСС Баталина.

"Уверена, что для Анны Юрьевны это станет глубоко личным делом. Поэтому считаю, что всем нам очень повезло с этим назначением", - добавила она.

Идеальный кандидат

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) считает Кузнецову идеальным кандидатом на эту должность. "Рада, что взяли (на должность детского омбудсмена) человека из регионов. Анна Кузнецова - многодетная мама, она идеальный кандидат на эту должность", - сказала Глинка ТАСС.

Со своей стороны ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова заявила агентству: "Я рада, что на эту должность назначен активный, молодой профессионал. И мы готовы всячески помогать в ее деятельности". "Я всегда слышала самые теплые отзывы о ее работе", - добавила она.

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