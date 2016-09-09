ВЦИОМ: большинство россиян выступают за участие женщин в политике

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более трех четвертей россиян (79%) одобряют участие женщин в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

"Чаще одобряют политическую активность женщин сами представительницы прекрасного пола - 87% и люди старшего поколения - 81-84%, реже - мужчины (70%) и молодежь (68% в возрасте от 18 до 24 лет)", - говорится в сообщении.

Кроме того, респонденты отметили, что за прошедшие 15-20 лет роль женщин в политике усилилась. В 1998 году около половины опрошенных (45%) полагали, что необходимо увеличить число женщин-политиков. По данным последнего опроса, этот показатель снизился до 37%. В то же время растет процент тех, кто считает, что представительниц прекрасного пола в данной сфере вполне достаточно (27% в 1998 г., 38% - в нынешнем).

Респонденты отмечают, что женщины обладают отличными от их коллег-мужчин набором профессиональных качеств (например, чувствительность к социальным проблемам). Однако, некоторые черты не всегда оцениваются в позитивном ключе для политической карьеры (эмоциональность, "женская логика").

"В обществе сформирован стабильный запрос на участие женщин в политике. Этот запрос обусловлен как текущим состоянием общественной системы, так и гендерными различиями. Женщины обладают особыми качествами, позволяющими концентрировать внимание на наиболее острых, болезненных социальных проблемах", - прокомментировала результаты опроса директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

В опросе ВЦИОМ 27-28 августа 2016 г. приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 9 федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.