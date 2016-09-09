"Мама убеждена, что я трудоголик": Анна Кузнецова о семье, искренности политиков и грантах

Новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова — человек, хорошо известный в Пензенской области. Но на федеральном уровне ее фамилия зазвучала совсем недавно. ТАСС собрал главные данные ее биографии и высказывания по важным вопросам, которыми она теперь будет заниматься не как общественник, а как человек, наделенный государственными полномочиями.

О семье

Анне Кузнецовой 34 года, но у нее уже шестеро детей. Муж Анны — священник Алексей Кузнецов.

"Скажу честно, мне всегда хотелось, чтобы у меня была большая семья, большой дом и много детей, — рассказывала Кузнецова в интервью порталу «Пенза-онлайн». — В моей родительской семье было двое детей: я и брат, но любви наших бабушки и мамы хватило бы на десятерых, и мы чувствовали это и сами теперь хотим этой любовью поделиться.

Но не в количестве детей смысл семьи, а в умении жертвовать и отдавать, ради того чтобы быть вместе, вместе растить и любить своих детей. Чтобы помогать другим, чтобы и они эти идеалы передали потом своим детям".

О благотворительности

В интервью ТАСС Кузнецова рассказала, что начинала общественную деятельность, работая волонтером в благотворительных организациях, занимающихся проблемами "отказных" детей.

Шесть лет назад Анна Кузнецова создала фонд по поддержке семьи, материнства и детства "Покров", который занимается помощью тяжелобольным детям, поддержкой малоимущих семей и детей из неблагополучных семей, содействием усыновлению и программами по сокращению числа абортов. В 2015 году Кузнецова создала Ассоциацию организаций в защиту семьи.

«Сначала я могла просто поддержать словом, потом мы стали помогать продуктами, потом открыли службу доверия, где кроме нас, психологов, помогали и юристы, потом стали снимать жилье мамам с детьми на руках, которым некуда было идти, а потом уже открыли приют «Покров»", — рассказывала она в интервью "Пензе-онлайн".

Об абортах

Будучи верующим человеком, Кузнецова никогда не скрывала своего негативного отношения к абортам. Одна из главных программ ее фонда "Покров" - "Жизнь как дар" - направлена именно на профилактику совершения абортов.

"Аборт для женщины - это бомба замедленного действия, - высказывала свое мнение Кузнецова несколько лет назад в интервью Медицинскому порталу Пензы. - Дело в том, что осознание своего поступка приходит не сразу. Зачастую в момент принятия решения женщиной и ее окружением руководит культ самодостаточности и потребительский инстинкт: невозможно представить, что в ближайшем будущем придется делить свой доход, время, жизнь не только на себя. Однако впоследствии практически каждая женщина начинает испытывать сильную душевную боль и чувство вины. Это сочетание психических симптомов и заболеваний, которые приводят к глубочайшей депрессии".

О сложностях работы НКО и грантах

Первые годы работы "Покрова", по словам Кузнецовой, были не самыми простыми.

Мы четыре года писали и ничего не получали, потом первый раз выиграли 600 тысяч на конкурс молодежных инициатив "Мой выбор — жизнь и здоровье", потом небольшой грант на приют, потом опять не получали, как и многие общественные организации, учились, отчитывались и снова писали. Нам помогали жители, добрые люди, которые видели, что мы делаем

Анна Кузнецова В интервью порталу "Пенза-онлайн"

Но со временем Анна Кузнецова и ее организация становились все более известны не только в Пензе. В 2014 году она вошла в состав Общественной палаты Пензенской области, чуть позже стала одним из руководителей пензенского отделения Общероссийского народного фронта.

В 2016 году фонд "Покров" получил статус оператора президентских грантов для поддержки НКО. Фонду выделено 420 млн руб., которые он должен на конкурсной основе распределить между другими НКО.

"Некоторые ошибочно предполагают, что … деньги, выделенные президентом на программы поддержки НКО, имеют какое-то к нам отношение. Нет, конечно, нет: 420 млн руб. выделено специально для передачи другим НКО. А мы как работали, так и работаем, убеждая и приглашая людей помочь нашим проблемам", — отмечает Кузнецова.

Об участии в выборах и умении "носить чемодан"

Весной 2016 года Кузнецова убедительно выиграла праймериз "Единой России" в Пензенской области, набрав более 65% голосов, и попала в предвыборный список партии на думских выборах.

У меня нет политического опыта и, может, умения "носить чемодан", но я знаю, как живут в наших районах, я слышала о проблемах самых дальних сел и деревень, я знаю, как непросто порой семьям с детьми, мамам, которые остались одни с ребенком-инвалидом на руках.

…Я считаю, что почти 80 тысяч человек, проголосовавших за меня, — это главная победа, которая нужна и которую будет всегда ценить человек "без галстука", буду ценить я Анна Кузнецова В интервью progorod58.ru

О жизненном выборе

Участвуя в праймериз "Единой России", Анна Кузнецова при этом подчеркивала, что не стремится делать карьеру чиновника. В тот момент она еще не знала, что скоро ей предложат стать уполномоченным по правам ребенка.

Вы удивитесь, вероятно, но я не стремлюсь стать депутатом, министром или еще "кем-то". Я хочу делать то, что мне дорого, то, что я делала всегда: помогать семьям, женщинам, попавшим в беду, детям...

Если б я хотела хорошо зарабатывать, я бы стала бизнесменом, если бы хотела чинов, то пошла бы, наверное, на государственную службу.

Но для меня именно общественный путь очень дорог, потому что я прошла его с самого начала, все трудности, все проблемы были "мои" Анна Кузнецова В интервью "Пензе-онлайн"

Не прошло и нескольких дней после этого заявления, как Анна Кузнецова заняла официальный пост.

Об искренности политиков

"Несмотря на то что популярным современные технологии и деньги могут сделать и березовый пенек, простите, и доказать, что он в пустыне вырос, а вот по конкретным делам, по тому, какой путь прожил человек, видны настоящие достижения", — уверена Кузнецова.

Вот лидер одной из партий женат пять раз, а может, и больше. И я не поверю, когда он говорит о нравственности и семейных ценностях. Ну и вы бы не поверили, наверное, тут уж как ни пляши Анна Кузнецова В интервью "Пензе-онлайн"

О сельских школах

"В селах и районных центрах очень важным, а порой и решающим является сохранение образовательных учреждений. И если средние школы еще участвуют в различных программах федерального финансирования, то профессиональное образование, благодаря которому есть шанс для молодежи остаться в родном селе, не в лучшем положении.

В одном из дальних районов (Пензенской) области, в городе Спасске, говорили о том, что решило бы проблемы системы профессионального образования вместе с замечательным и дружным коллективом Спасского колледжа. Ветшает оборудование, устаревает техника, на которой учатся ребята. Многие из них из небогатых деревенских семей и покупка учебников для них — непростая задача. В общем, если есть проблема, должны быть и решения", — написала Анна Кузнецова на своей странице в сети "В контакте" после одной из поездок по области.

О свободном времени

"С досугом, честно говоря, у меня всегда было не очень... Я всегда умудрялась заваливать себя работой, делать параллельно несколько дел…

Моя мама убеждена, что я трудоголик; и она, и муж очень переживают за меня, если долго не получается взять паузу. У меня прекрасные друзья, очень разные и очень искренние, я горжусь ими, и они меня иногда спасают от моих "завалов" Анна Кузнецова В интервью "Пензе-онлайн"

Отдыхать я люблю только с семьей и детьми, это мое счастье. Отдыхая, иногда увлекаюсь своим хобби — есть такое искусство, «Церковная флористика». Я сама научилась делать композиции из цветов и украшаю к различным праздникам храм. Очень люблю землю, выращиваю рассаду, цветы, люблю животных… Но главное всегда должно оставаться главным: это семья".