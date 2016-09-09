"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обещает максимально приложить опыт работы в общественных организациях для решения стоящих перед ней задач.

В первом интервью в новой должности, которое она дала ТАСС, Кузнецова отметила, что назначение стало для нее неожиданностью. "Неожиданность, безусловно, да. Но где бы я ни была, на какой бы роли ни была, я все равно буду делать свое дело", - подчеркнула она.

Кузнецова напомнила, что начинала свою деятельность с работы в благотворительных организациях, занимающихся проблемами "отказных" детей. "Начинали с палат отказников, работали волонтерами. Конечно, если бы тогда мне кто-то сказал, что я стану омбудсменом, я бы восприняла это за шутку, не считала это возможным", - сказала уполномоченный.

"Волонтеры, в которых я очень верю, на местах делают тихо свое дело, без камер, без телевидения, без прессы, помогая людям, - это самое главное", - добавила она, выразив уверенность, что поддержка этой деятельности обязательно будет.

Направления работы

По словам Кузнецовой, сейчас она планирует "оглядеться, посмотреть специфику, вникнуть во все вопросы, собрать команду". "Будем стараться делать все, что только можно. Хочется, чтобы каждый ребенок был счастлив, будем максимально прикладывать силу, опыт", - подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что в качестве руководителя общественных организаций взаимодействовала с институтами уполномоченных, работала с министерствами и ведомствами, с общественными советами, и намерена продолжить эту работу, в том числе взаимодействовать с институтами российских омбудсменов, в частности уполномоченным по правам человека. "Все, что касается защиты интересов ребенка, тесно вплетено в социально-политическую проблематику. Уверена, что только объединив усилия, мы сможем выполнить задачи эффективно", - заявила она.

Кузнецова уточнила, что пока не общалась со своим предшественником Павлом Астаховым. "С Астаховым пока не общались", - сказала она, добавив при этом, что намерена изучить опыт его работы. "Конечно, я и опыт изучу, и что сделано, и что только начато. Безусловно, предстоит разобраться во всех деталях и нюансах", - подчеркнула омбудсмен.

Она также заявила, что на новом посту продолжит взаимодействовать с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), пензенское отделение которого она возглавляет. "ОНФ много сделал в последнее время именно в деле мониторинга исполнения указов президента, но ни для кого не секрет, что вопросы и проблемы, которые мы имеем сейчас, связаны с неисполнением или неточным исполнением указов президента, особенно такого стратегического документа как майские указы", - пояснила Кузнецова.

Напомнив о замечании президента РФ Владимира Путина о том, что указы исполняются, но есть нюансы, она пообещала работать в этом направлении. "Вот с этими нюансами, частными, системными, будем в том числе работать. Это главное пересечение с Народным фронтом", - подчеркнула она. "Конечно, будем взаимодействовать с ОНФ", - заверила Кузнецова.

Она также напомнила, что баллотируется по списку "Единой России" на выборах в Госдуму. "Мы прошли очень дружной командой предварительное голосование, сейчас вышли на выборную кампанию, замечательные люди вокруг, я обязательно дойду с ними до конца, до наших выборов, до 18 сентября", - заверила она. Омбудсмен подчеркнула, что согласилась на участие в праймериз "Единой России", потому что то, что предлагает партия в области защиты материнства и детства, ее программа, "показалась ей достойной". Кроме того, напомнила она, партия была создана президентом, "это было одним из побудительных моментов для участия в выборах".

Также уполномоченный рассчитывает, что участие в выборах от единороссов позволит ей выстроить работу с партией, ее фракцией в будущем депутатском созыве и в целом новым составом Госдумы, который будет заниматься законодательством в области защиты прав детей.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этом посту она сменила Павла Астахова. Анна Кузнецова - общественный деятель, правозащитник, руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", глава пензенского исполкома ОНФ.