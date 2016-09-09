Лукашенко рассчитывает на продуктивное сотрудничество СК Белоруссии и России

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МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Следственные комитеты Белоруссии и России должны эффективно сотрудничать в борьбе с преступностью в Союзном государстве. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
"Вопрос, который меня интересует, - взаимодействие. Я очень надеюсь и, знаете, уверен, что вы с нашим руководителем Следственного комитета найдете общий язык и такое взаимодействие будет", - сказал Лукашенко.
По его словам, в последнее время, помимо сотрудничества в борьбе с терроризмом, что важно, появились другие темы, потому что в Белоруссии и России "хватает жулья". Лукашенко заверил, что в этой сфере с белорусской стороны всегда будет помощь и поддержка. "Мы готовы в любой момент подставить плечо, если это необходимо. Мы готовы вместе работать. Думаю, мы у вас можем многому научиться, вы у нас можете подсмотреть что-то", - сказал президент.
В последнее время в Белоруссии многое сделано в части реформирования правоохранительных органов, улучшения их материальной базы, в том числе для работы и проведения криминалистических и судебных экспертиз, сообщил Лукашенко. Он выразил заинтересованность в том, чтобы "научиться у россиян передовым методам".
В свою очередь Бастрыкин отметил, что с момента создания и начала работы Следственного комитета Белоруссии стороны "быстро заключили соглашение о сотрудничестве, провели консультации, проработали формы взаимодействие". Глава СК России добавил, что в пятницу во время рабочей встречи в СК Белоруссии планируется "еще раз проанализировать форматы взаимодействия между российскими и белорусским следователями с целью усовершенствования работы".