Матвиенко: политика антироссийских санкций потерпела полный провал

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Политика западных стран по введению санкций в отношении России себя не оправдала и потерпела полный провал. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь с рабочим визитом в Пекине.

"Мы уже настолько адаптировались к этим новым реалиям и новым условиям, что уже практически никакой реакции на них нет", - отметила она. "Политика санкций себя не оправдала, она потерпела полный провал. Мы только поворачиваем эти санкции в свою пользу и практически уже не реагируем на подобные попытки давления на нашу страну", - добавила Матвиенко.

Сенатор также заявила, что само это давление неприемлемо и незаконно, а также, что санкции, как показывает опыт других государств, никогда в истории не достигали своих целей, какими бы сильными они ни были. "Они, конечно же, не дадут результата в отношении России", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что критическая масса противников антироссийских санкций в Европе и мире нарастает.

"И придет время, когда эти санкции, безусловно, будут отменены и признаны как провалившаяся внешняя политика и провалившиеся попытки оказать давление на ту или иную суверенную страну", - заключила сенатор.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.