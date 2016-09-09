Путин во время визита короля Бахрейна в РФ обсуждал с ним перспективы ВТС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время недавнего визита короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы в РФ обсуждал с ним в том числе вопросы военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы военно-технического сотрудничества Бахрейна активно обсуждались с российской стороной, в том числе в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным во время недавнего визита короля Бахрейна", - сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, шла ли речь о вероятных поставках в эту страну комплексов С-400.

Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась 6 сентября в Кремле. Сообщалось, что лидеры обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии, а также вопросы торгово- экономического сотрудничества.