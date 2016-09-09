Пескову не известно о дальнейших планах трудоустройства Астахова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пескову не известно о дальнейших планах трудоустройства Павла Астахова. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам.

"Мне пока не известно о каких-то планах, просто не знаю, не могу ответить на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли устроить бывшего детского омбудсмена Павла Астахова на какую-либо другую государственную должность.