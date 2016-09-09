Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения непризнанной республики к России.
"Я не могу ответить на этот вопрос; мне не известно о какой-либо реакции (Кремля на это решение)", - сказал он. "Нужно понимать, на чем основываются такие действия", - добавил пресс-секретарь, отметив, что, не обладая деталями, не может давать никаких комментариев.
Ранее президент Приднестровья Евгений Шевчук поручил создать в двухнедельный срок государственную комиссию по приведению законодательства непризнанной республики в соответствии с федеральным законодательством России. Он подписал указ "О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года". Тогда абсолютное большинство населения этой территории проголосовало за независимость и последующее вхождение в состав России. Эти действия рядом СМИ были восприняты как намерение Приднестровья войти в состав России. Тем не менее Москва не заявляла о признании итогов указанного референдума.