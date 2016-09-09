Лавров встретился с де Мистурой

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Министр иностранных дел провел встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии", - сказал собеседник агентства.

Между тем в Женеве уже 11-й час идут переговоры Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри.

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