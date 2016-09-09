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Лавров сообщил, что может встретиться с Керри на следующей неделе

Политика
9 сентября, 22:51 UTC+3
На вопрос, где стороны находятся в плане согласования текста соглашения, министр иностранных дел РФ ответил: "Мы здесь, я не знаю, где наши друзья"
Материал из 1 страницы
Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что может встретиться с госсекретарем США Джоном Керри на следующей неделе.

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"Я не знаю (на вопрос, что происходит в переговорах - прим. ТАСС), мы думаем с моим коллегой о встрече на следующей неделе", - сказал Лавров.

"Мы ждем пять часов ответа от наших друзей, - продолжил он. - Я извиняюсь перед вами (журналистами за задержку переговоров)".

На вопрос, где стороны находятся в плане согласования текста соглашения, министр ответил: "Мы здесь, я не знаю, где наши друзья". "Но я верю, что это важно для них согласовать с Вашингтоном, поэтому я извиняюсь за задержку, - сказал глава МИД РФ. - Важно, что вы нас ждете, потому что мы хотим, чтобы вы знали правду. О чем будет рассказано очень скоро, я надеюсь".

"До того, как Вашингтон уйдет спать, мы получим некоторые новости, - пошутил он. - Мой призыв к вам: будьте терпеливы".

Лавров и Керри уже около 12 часов обсуждают в Женеве вопросы сирийского урегулирования.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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