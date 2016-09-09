Лавров сообщил, что может встретиться с Керри на следующей неделе

СМИ: Минфин может заморозить зарплаты госслужащих на три годаЭкономика и бизнес 9 сентября, 23:45
Госдеп: Керри продолжает согласование с Вашингтоном соглашения по СирииМеждународная панорама 9 сентября, 22:56
Лавров сообщил, что может встретиться с Керри на следующей неделеПолитика 9 сентября, 22:51
"Антонов" заменит комплектующие РФ при постройке нового Ан-225 с КитаемМеждународная панорама 9 сентября, 22:49
Облитую краской мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снова отмылиКультура 9 сентября, 22:02
Источник: согласование позиций России и США по Сирии застряло в ВашингтонеПолитика 9 сентября, 21:59
"Ростов" обыграл "Крылья Советов" в матче шестого тура РФПЛСпорт 9 сентября, 21:53
ЦСКА обыграл СКА и одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛСпорт 9 сентября, 21:50
Рогозин: коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооруженияАрмия и ОПК 9 сентября, 21:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что может встретиться с госсекретарем США Джоном Керри на следующей неделе.
"Я не знаю (на вопрос, что происходит в переговорах - прим. ТАСС), мы думаем с моим коллегой о встрече на следующей неделе", - сказал Лавров.
"Мы ждем пять часов ответа от наших друзей, - продолжил он. - Я извиняюсь перед вами (журналистами за задержку переговоров)".
На вопрос, где стороны находятся в плане согласования текста соглашения, министр ответил: "Мы здесь, я не знаю, где наши друзья". "Но я верю, что это важно для них согласовать с Вашингтоном, поэтому я извиняюсь за задержку, - сказал глава МИД РФ. - Важно, что вы нас ждете, потому что мы хотим, чтобы вы знали правду. О чем будет рассказано очень скоро, я надеюсь".
"До того, как Вашингтон уйдет спать, мы получим некоторые новости, - пошутил он. - Мой призыв к вам: будьте терпеливы".
Лавров и Керри уже около 12 часов обсуждают в Женеве вопросы сирийского урегулирования.