Восемь населенных пунктов Сирии присоединились за сутки к режиму примирения

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Соглашения о примирении подписаны за минувшие сутки с представителями восьми населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хомс. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, который размещен также на сайте Минобороны РФ.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 592, - отмечается в документе. - Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль- Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69".
Российские военные констатировали, что режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск (4) и Латакия (2). Так, формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" дважды осуществили обстрел населенного пункта Кинсибба.
"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - отмечается в бюллетене. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
В то же время в бюллетене отмечается активность террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.
"В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня и минометов обстреляли кварталы "1070" и Хай-эль-Ансари, районы училища вооружения и торгового центра "Кастелло". В провинции Дамаск минометному обстрелу подверглись населенные пункты Хауш- Насри, Ибн-Сина, Хауш-Харабу, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, а также средняя школа в населенном пункте Джаубар. В провинции Хама обстрелам террористов подверглись населенные пункты Махарда и Каукаб", - говорится в бюллетене.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).