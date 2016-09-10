Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водку

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принес ожидающим завершения переговоров с США по Сирии журналистам несколько коробок пиццы.

Подарок главы МИД РФ был встречен громкими аплодисментами представителей прессы. Один из них в шутку поинтересовался: "А где же водка?"

Затем Лавров снова зашел в зал и спросил, кто требовал водки. После чего презентовал пакет с двумя бутылками.

"Пицца от американской делегации, а водка от российской", - резюмировал он. Представители СМИ до сих пор живо обсуждают поступок российского министра.

Российско-американские переговоры длятся уже более 13 часов, тем самым побит московский рекорд их встречи от 15 июля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что пиццу, которую Лавров принес журналистам, ему передала американская делегация, чтобы искупить вину за затянувшуюся переговорную паузу.

"Пицца - от американской делегации, а водка - от российской", - резюмировал он.

Как написала Захарова в Facebook, Керри прислал Лаврову и его команде пиццу, "чтобы искупить (ха-ха) затянувшуюся уже на 9 часов паузу, вызванную согласованием американской делегацией хода переговоров с Вашингтоном". Водку же, по словам Захаровой, попросил кто-то из западных журналистов. "Если Вашингтон не поторопится с согласованием, то я за Женеву не ручаюсь", - добавила Захарова.