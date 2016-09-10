Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону обстановку в Сирии

АНКАРА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и перспективу прекращения огня. Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, разговор состоялся в пятницу.

"В ходе разговора стороны в первую очередь оценили актуальную ситуацию, связанную с переговорами об обеспечении режима прекращения огня в Сирии, а также текущую обстановку в САР. Чавушоглу подчеркнул, что (Турция) надеется на прекращение огня до праздников Курбан- байрам", - сообщил источник. Также отмечается, что министры "обсудили график встреч в рамках процесса нормализации двусторонних отношений".

7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в общении с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Китае сказал о "необходимости срочно добиться прекращения огня в Алеппо". "Но этот процесс в определенной степени зависит от переговоров глав МИД Турции, России и США", - сказал он. Эрдоган добавил, что "хочет установления мирной атмосферы в Алеппо до наступления праздников" Курбан-байрам.

"Наши партнеры смотрят позитивно на эту перспективу. Путин заверил, что результат может быть достигнут в течение двух-трех дней", - сообщил Эрдоган.