Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону обстановку в Сирии

Клинтон заявила, что разочарована словами Трампа о ПутинеМеждународная панорама 10 сентября, 1:48
Лавров: режим прекращения огня в Сирии должен заработать в течение семи днейПолитика 10 сентября, 1:27
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентябряМеждународная панорама 10 сентября, 1:10
Лавров и Керри завершили переговоры в ЖеневеПолитика 10 сентября, 1:06
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водкуПолитика 10 сентября, 0:53
ЦСКА сыграет с "Тереком" на новой арене в рамках 6-го тура РФПЛСпорт 10 сентября, 0:45
Международное жюри объявит победителей 73-го Венецианского кинофестиваляКультура 10 сентября, 0:34
Сборная России по хоккею сыграет с командой Чехии в рамках подготовки к Кубку мираСпорт 10 сентября, 0:32
Москва отмечает свой 869-й день рожденияОбщество 10 сентября, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и перспективу прекращения огня. Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, разговор состоялся в пятницу.
"В ходе разговора стороны в первую очередь оценили актуальную ситуацию, связанную с переговорами об обеспечении режима прекращения огня в Сирии, а также текущую обстановку в САР. Чавушоглу подчеркнул, что (Турция) надеется на прекращение огня до праздников Курбан- байрам", - сообщил источник. Также отмечается, что министры "обсудили график встреч в рамках процесса нормализации двусторонних отношений".
7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в общении с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Китае сказал о "необходимости срочно добиться прекращения огня в Алеппо". "Но этот процесс в определенной степени зависит от переговоров глав МИД Турции, России и США", - сказал он. Эрдоган добавил, что "хочет установления мирной атмосферы в Алеппо до наступления праздников" Курбан-байрам.
"Наши партнеры смотрят позитивно на эту перспективу. Путин заверил, что результат может быть достигнут в течение двух-трех дней", - сообщил Эрдоган.