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Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону обстановку в Сирии

Политика
10 сентября, 1:15 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министры также "обсудили график встреч в рамках процесса нормализации двусторонних отношений"
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АНКАРА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и перспективу прекращения огня. Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатических источников, разговор состоялся в пятницу.

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"В ходе разговора стороны в первую очередь оценили актуальную ситуацию, связанную с переговорами об обеспечении режима прекращения огня в Сирии, а также текущую обстановку в САР. Чавушоглу подчеркнул, что (Турция) надеется на прекращение огня до праздников Курбан- байрам", - сообщил источник. Также отмечается, что министры "обсудили график встреч в рамках процесса нормализации двусторонних отношений".

7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в общении с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Китае сказал о "необходимости срочно добиться прекращения огня в Алеппо". "Но этот процесс в определенной степени зависит от переговоров глав МИД Турции, России и США", - сказал он. Эрдоган добавил, что "хочет установления мирной атмосферы в Алеппо до наступления праздников" Курбан-байрам.

"Наши партнеры смотрят позитивно на эту перспективу. Путин заверил, что результат может быть достигнут в течение двух-трех дней", - сообщил Эрдоган.

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