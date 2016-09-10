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Лавров: режим прекращения огня в Сирии должен заработать в течение семи дней

Политика
10 сентября, 1:27 UTC+3
Сирийская тема - важнейшая для ведущих держав и международных партнеров, на ней нельзя спекулировать, заявил глава МИД РФ
Материал из 1 страницы
© Kevin Lamarque/Pool Photos via AP

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/.  Режим прекращения боевых действий в Сирии должен проработать в течение семи дней, после чего будет создан специальный центр по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"После того, как режим (прекращения боевых действий) будет функционировать семь дней, мы создаем исполнительный центр, в котором военные и представители спецслужб РФ и США будут заниматься практическими вопросами, разделяя террористов и оппозицию ",- сказал министр. Он отметил, что первоначальное переподтверждение режима прекращения боевых действий будет введено на 48 часов.

Соглашение РФ и США приблизит возобновление межсирийских переговоров. "Убеждены, что с началом выполнения договоренностей (принятых сегодня РФ и США) создадутся благоприятные условия для возобновления межсирийских переговоров по политическому урегулированию в Сирии", - сказал Лавров. 

Стопроцентной гарантии реализации соглашения по Сирии никто дать не может, слишком много игроков вовлечено в этот процесс, добавил Лавров. Отвечая на вопрос о перспективах реализации достигнутых РФ и США договоренностей, министр отметил, что "стопроцентной гарантии никто дать не может". "Много игроков вовлечены в эту головоломку", - сказал Лавров.

Договоренности по Сирии останутся непубличными из-за деликатности информации, отметил Лавров.

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Сирийская тема - важнейшая для ведущих держав и международных партнеров, на ней нельзя спекулировать, сказал Лавров.

Были желающие сорвать сегодняшние договоренности РФ и США по Сирии, добавил он.

Работа России и США по Сирии осуществлялась не зря, Москва благодарит американскую делегацию, заявил министр иностранных дел РФ.

"Эта работа была проделана не зря, благодарим американскую делегацию", - сказал министр. Он также отметил, что завершена работа, данная по поручению президентов двух стран в феврале этого года.

"Мы (Лавров и Керри) были в постоянном контакте - как по телефону, так и очно", - отметил Лавров.

"Как вы помните, по началу год назад наше предложение наладить координацию встретило достаточно прохладную реакцию наших американских коллег, которые были готовы только на процедуры, позволяющие избежать непредвиденных инцидентов, - напомнил глава российского дипведомства. - Но, как я уже сказал, в феврале этого года президенты в разговоре вышли с инициативой сделать дополнительные усилия прежде всего с тем, чтобы обеспечить устойчивое прекращение боевых действий".

"На этой основе состоялась серия встреч, кульминация состоялась сегодня ночью", - добавил Лавров.

По итогам переговоров госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия и США выработали общий план по сирийскому урегулированию, "который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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