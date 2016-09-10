Лавров и Керри побили переговорный рекорд и достигли соглашения по Сирии

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и США достигли соглашения по Сирии, работа над которым продолжалась около полугода. Таков главный итог рекордных по продолжительности переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри, продлившихся в итоге почти 14 часов.

Всего согласовано пять документов, которые останутся "закрытыми" из-за содержащейся в них чувствительной информации, однако, как следует из заявлений Лаврова и Керри на пресс-конференции по итогам встречи, удалось договориться о прекращении огня в Сирии с 12 сентября, создании специального российско-американского центра для размежевании оппозиции и террористов, разграничении районов действий ВКС РФ и ВВС США, обеспечении гуманитарного доступа в Алеппо.

При этом, указал Лавров, сирийское правительство готово придерживаться этих договоренностей. По словам Керри, соблюдать их намерена и оппозиция.

Долгие переговоры

Очередной и, как оказалось, решающий раунд переговоров по Сирии мог и не состояться, а судьба соглашения до последнего момента была неясна. Госдепартамент США подтвердил вылет Керри в Женеву лишь поздно вечером в четверг по московскому времени, когда Лавров уже находился в Швейцарии.

Большую часть начавшихся с утра переговоров заняли консультации Керри с Вашингтоном относительно предполагаемых соглашений. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, взятая госсекретарем пауза для обсуждения позиции со своей столицей затянулась на девять часов.

Пять документов

Однако ожидание оказалось не напрасным - практически первыми словами Керри перед журналистами было заявление о достижении соглашения. "США и Россия объявляют о плане, который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу", - заявил госсекретарь США.

Лавров, в свою очередь, указал, что работа была проделана не зря. "Как вы помните, год назад наше предложение наладить координацию встретило достаточно прохладную реакцию наших американских коллег, которые были готовы только на процедуры, позволяющие избежать непредвиденных инцидентов, - сказал он. - Но, как я уже сказал, в феврале этого года президенты в разговоре вышли с инициативой сделать дополнительные усилия, прежде всего, с тем, чтобы обеспечить устойчивое прекращение боевых действий".

"Сегодняшний документ - не единственный, на самом деле их пять, - продолжил российский министр. - Этот пакет документов позволяет наладить эффективную координацию в борьбе с терроризмом, позволяет расширить гуманитарный доступ к нуждающемуся населению в Алеппо и укрепить режим прекращения боевых действий (РПБД)".

12 сентября - день перемирия

Ключевой датой в реализации российско-американских договоренностей стало 12 сентября: с этого дня согласованные документы официально вступают в силу. Среди важнейших договоренностей - подтверждение режима прекращения огня, который впервые был введен в Сирии в феврале 2016 года, но регулярно нарушался.

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"В этой связи "Россия и США призывают все стороны взять на себя обязательства по прекращению боевых действий с 00:00 часов 12 сентября, - объявил Керри. - Данный режим предусматривает прекращение любых военных действий, в том числе воздушные бомбардировки".

Лавров пояснил, как будет осуществляться реализация договоренностей о РПБД. "Мы сделаем все, чтобы стороны конфликта, на которые влияют РФ и США, сделали соответствующие шаги. Сначала на 48 часов с последующим продлением еще на 48 часов, чтобы выйти на постоянное соблюдение этого режима", - сказал он. Как сообщил глава МИД РФ, в рамках соглашения разработаны и вступают в силу процедуры реагирования на нарушения РПБД.

Керри особенно при этом выделил ситуацию вокруг Алеппо: по его словам, здесь, в районе дороги Кастелло, необходимо создать демилитаризованную зону для обеспечения гуманитарного доступа в город.

Вопросы гуманитарного доступа также затронуты в рамках общей договоренности. Как сообщил Лавров, "в документе закрепили процедуры и механизмы поставок гуманитарной помощи, коммерческих и гражданских грузов в координации с ООН и сирийским Обществом Красного полумесяца, прежде всего в Алеппо".

Центр по размежеванию

"Пробный" период перемирия продлится семь дней, затем должны последовать дальнейшие шаги по стабилизации ситуации "на земле". Ключевым моментом здесь будет создание специального российско-американского исполнительного центра, в котором, по словам Лаврова, "военные и представители спецслужб РФ и США будут заниматься практическими вопросами разграничения террористов и умеренной оппозиции, а также их разделения".

Размежевание террористов и оппозиции, указал российский министр, закреплено в итоговом документе в качестве ключевого приоритета. А Керри подтвердил готовность Соединенных Штатов бороться с террористами и начать работу по их отделению от группировок, занимающих умеренную позицию.

За отделением террористов последует их уничтожение силами ВКС РФ, ВВС США, а также ВВС Сирии. "По террористам будут согласовываться удары ВКС РФ и ВВС США. Мы согласовали районы, в которых такие удары будут скоординированно наноситься, и в них, по договоренности, которую разделяет сирийское руководство, будут работать только ВКС РФ и ВВС США, - сказал Лавров. - Сирийские ВВС будут работать в других районах, за пределами тех, которые выделены для российско-американского военного взаимодействия".

При этом, по словам Керри, подготовительная работа по размежеванию террористов и оппозиции начнется уже с 12 сентября.

Без стопроцентных гарантий

Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили, что выполнение договоренностей в значительной степени зависит от сторон "на земле". При этом Лавров указал на готовность правительства Сирии придерживаться условий достигнутого соглашения, а Керри - на аналогичную готовность со стороны оппозиции.

"Сирийское руководство ознакомлено нами с этими договоренностями и готово их исполнять, поддерживает то что, мы согласовали с США", - сказал Лавров. Керри же отметил, что "мы обсуждали вопрос оппозиции, и оппозиция готова предоставить соответствующие доказательства по сокращению насилия".

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США призвали также и другие страны, прежде всего, входящие в Международную группу поддержки Сирии (МГПС), воздействовать на стороны конфликта, на которые они имеют влияние, с целью выполнения договоренностей. Сами же соглашения будут представлены членам МГПС и СБ ООН в ближайшее время.

В то же время, как заявил Лавров, "стопроцентных гарантий (реализации соглашения по Сирии) никто дать не может". И он сам, и Керри неоднократно в ходе пресс- конференции высказывали опасения в связи с возможными нарушениями режима прекращения огня, в первую очередь, в районе Алеппо.

Перспективы на будущее

Главной задачей российско-американского соглашения является прекращение боевых действий в Сирии, но оно должно открыть путь последующему политическому урегулированию. О нем на итоговой пресс-конференции речь почти не шла - стороны лишь подтвердили необходимость скорейшего возобновления диалога Дамаска и его противников.

Присоединившийся к выступавшим спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, ответственный за организацию межсирийских переговоров, выразил надежду, что события будут развиваться именно таким образом. Он сообщил, что в ближайшие дни проконсультируется с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в преддверии заседания Совета Безопасности ООН на уровне министров, которое пройдет 21 сентября. Состоится, в частности, обсуждение "даты возобновления межсирийских переговоров".

Лавров при этом напомнил о необходимости обеспечить в этом процессе места для представителей всего спектра политических сил Сирии, а не только той части оппозиции, которую поддерживают западные страны (хотя глава МИД РФ напрямую не назвал эту группу, очевидно, что речь идет о сирийском оппозиционном Высшем комитете по переговорам). Таким образом, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, указал российский министр, на межсирийских переговорах должны быть представлены объединения оппозиции, сформированные по итогам встреч в Москве, Каире и других местах.