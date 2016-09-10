Пушков: путь к договоренностям РФ и США по Сирии был проложен операцией российских ВКС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Путь к договоренностям РФ и США по Сирии был проложен операцией российских Военно-космических сил (ВКС), поскольку она выровняла баланс сил и нарушила чисто военный сценарий развития событий. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Достижение соглашения по Сирии стало главным итогом рекордных по продолжительности переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Джона Керри, продлившихся в Женеве почти 14 часов. Как следует из их заявлений на пресс-конференции по итогам встречи, удалось договориться о прекращении огня в Сирии с 12 сентября, создании специального российско-американского центра для размежевании оппозиции и террористов, разграничении районов действий ВКС РФ и ВВС США, обеспечении гуманитарного доступа в Алеппо.

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"Договоренность показывает, что у политического процесса в Сирии есть шанс. Долгое время казалось, что логика войны будет господствовать, но мы видим, что возможно достижение договоренностей, которые могут подготовить почву для политического урегулирования", - сказал Пушков. Он обратил внимание, что это именно совместная договоренность России и США, и в ней практически не принимали участие другие игроки - Евросоюз, Турция, Саудовская Аравия. "Это договоренность двух ведущих держав современного мира, и она подтверждает ведущую роль США и России в решении крупных региональных кризисов", - отметил парламентарий.

"Очень важно, что, на мой взгляд, путь к этой договоренности был проложен с началом российской военно- воздушной операции в Сирии", - продолжил Пушков. "Благодаря этой операции удалось, во-первых, выровнять соотношение сил и побудить тех, кто поддерживал вооруженную оппозицию, сесть за стол переговоров", - напомнил он.

"Во-вторых, российская операция нарушила чисто военный сценарий развития сирийского кризиса, который, по замыслу его авторов, должен был привести к свержению режима (президента Башара) Асада и к захвату власти в Дамаске радикальными организациями, - считает политик. - Этот сценарий был разрушен и возник другой сценарий - сценарий переговоров". "В третьих, договоренность подтверждает, что даже в нынешний крайне сложный период и в условиях высокой политической напряженности между Россией и США возможно взаимодействие между Москвой и Вашингтоном с целью достижения взаимоприемлемых развязок в наиболее опасных вопросах международной повестки", - добавил глава комитета Госдумы.

"Естественно, как и в случае с любой договоренностью по Сирии, дьявол будет крыться в ее осуществлении, и здесь обе стороны, прежде всего, США и их союзники должны продемонстрировать готовность оказывать соответствующее воздействие на те организации, которые они поддерживают, и, в частности, США и их союзники сами должны отмежеваться от террористических организаций", - заключил Пушков.